به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین جشنواره منطقه‌ای شعر بلوط در راستای حمایت از محیط زیست و حفظ ارزش‌های طبیعی و در قالب‌های شعر کلاسیک (سنتی) به میزبانی شهرستان فلارد برگزار می‌شود.

شهرام فرجی افزود: بخش‌های آزاد، بلوط و بخش ویژه این جشنواره پذیرای آثار شاعران و علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسی است و متقاضیان شرکت در این رویداد می‌توانند آثار خود را در قالب‌های غزل، قصیده، غزل مثنوی، مثنوی و دیگر قالب‌های کلاسیک شعر فارسی به دبیرخانه این رویداد ادبی ارسال کنند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان بخش بلوط باید آثار خود را با محوریت حمایت از بلوط، چگونگی حفظ و نگهداری بلوط، فلارد زیستگاه بلوط تا ۲۵ مرداد به دبیرخانه این جشنواره به شماره ۰۹۹۱۹۳۴۸۳۲۱ در پیام رسان‌های ایتا، بله و روبیکا ارسال کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان افزود: آیین پایانی جشنواره منطقه‌ای شعر بلوط، شهریور امسال با معرفی سه اثر برتر در هر بخش برگزار می‌شود.