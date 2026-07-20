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مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران از اجرای طرح ملی «میراث محبوب» با هدف گردآوری و مستندسازی غذاهای آیینی ماههای محرم و صفر در کتابخانه شهیدان نجاریان بابل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مازندران از اجرای طرح ملی «میراث محبوب» با هدف گردآوری و مستندسازی غذاهای آیینی ماههای محرم و صفر در کتابخانه شهیدان نجاریان بابل خبر داد.
فلاح در حاشیه اجرای طرح ملی «میراث محبوب» در کتابخانه شهیدان نجاریان بابل، گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور با رویکردی نوآورانه در حوزه صیانت از میراث ناملموس، اقدام به اجرای طرح ملی «میراث محبوب» کرده است.
وی افزود: این طرح با محوریت ثبت، حفظ و معرفی دقیق آیینهای عزاداری و به طور مشخص گردآوری و مستندسازی غذاهای آیینی که در ماههای محرم و صفر طبخ میشوند، در دستور کار قرار گرفته است.
فلاح در تبیین جزئیات این طرح گفت: در «میراث محبوب» تنها به نام غذا بسنده نمیشود؛ بلکه شناسنامهای دقیق از هر خوراک شامل نام محلی، منطقه جغرافیایی، مناسبتهای خاص طبخ و توزیع، مواد اولیه، ویژگیهای متمایز، پیشینه تاریخی و مذهبی، و همچنین کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن تهیه و مستندسازی میشود.
وی گفت ارائه مستندات تصویری از فرایند طبخ و توزیع نیز از ارکان مهم این طرح است تا این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده ماندگار بماند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران به اجرای پویش سراسری «حسین (ع) زمان خود باش!» اشاره کرد و گفت: همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، این پویش در محورهای متعددی از جمله راهاندازی «تکیه کتاب»، کارگاههای آگاهانش «جنگ روایتها»، نشستهای گفتوگومحور ویژه نوجوانان، اجرای طرح «میراث محبوب» و مراسم آیینی «تعزیت خورشید» در کتابخانههای عمومی سراسر کشور در حال برگزاری است.
فلاح تصریح کرد: پویش «حسین (ع) زمان خود باش!» دعوتی است به آگاهی، مسئولیتپذیری و اثرگذاری در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری به انسانهای اندیشمند و دغدغهمند نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: هدف غایی مجموعه برنامههای این پویش، ایجاد پیوند عمیق میان «فرهنگ عاشورا» و «فرهنگ دانایی» است.
فلاح افزود: در این مسیر، با محوریت کتابخوانی، معرفی کتاب، روایتنویسی، تبادل تجربه و بهرهگیری از ابزارهای هنری، بستری فراهم شده است تا شرکتکنندگان بتوانند با نگاهی عمیقتر، ابعاد وجودی خود را توسعه داده و افق دید خود را نسبت به مسائل فردی و اجتماعی گسترش دهند.