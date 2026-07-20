به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدرضا امیدی‌راد، با بیان اینکه حمل و نگهداری دستگاه فلزیاب جرم است. گفت: طی گشت‌های مشترک یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با همکاری عوامل انتظامی شهرستان رودسر در مسیر ییلاقی اشکورات، به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و در ادامه با توقف خودرو موردنظر با بازرسی دقیق و تخصصی از این خودرو، دو دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان افزود: دو سرنشین این خودرو با تشکیل پرونده قضایی و به اتهام حمل غیرقانونی تجهیزات فلزیاب، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح می‌شوند.

او تصریح کرد: با عنایت به اینکه دستگاه مکشوفه به همراه متعلقات از نوع فلزیاب بوده به دلیل عدم مجوز از مبادی ذی‌صلاح توسط متهمین، مشمول بند ۲ و ۸ آیین نامه اجرای هیات محترم وزیران مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده واحد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی می‌شود، و لازم به توضیح است دستگاه مکشوفه برابر با شیوه‌نامه امحاء ابلاغی به ستاد مرکزی تحویل داده خواهد شد.