بانوی کارآفرین تکابی ضمن احیای ظرفیت‌های بومی، زمینه اشتغال تعدادی از بانوان روستای یار عزیز را نیز فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در دل طبیعت زیبای روستای یارعزیز شهرستان تکاب، بانویی کارآفرین با پرورش گل محمدی و تولید انواع عرقیات گیاهی، علاوه بر احیای ظرفیت‌های بومی، زمینه اشتغال تعدادی از بانوان روستا را نیز فراهم کرده است.

خانم خدیجه حکمتی بانوی کار آفرین روستا در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: مدتی در تهران بودم، اما مجدد به زادگاهم روستای یارعزیز سفر کرده و در دل طبیعت زیبای روستا با کشت گل محمدی و برداشت دارو‌های گیاهی از دامنه طبیعت انواع عرقیات گیاهی و گلاب تولید و روانه بازار مصرف می‌کنم

خانم حکمتی افزود: خوشبختانه با پشتکار و بهره گیری از مواهب طبیعی توانسته‌ام علاوه بر اشتغال زایی به تعدادی از بانوان روستا نیز این حرفه را اموزش داده و الان در روستا کارگاه‌های متعددی از صنعت گلاب گیری و عرقیات گیاهی راه اندازی شده و موجب رونق اقتصادی در روستا شده‌ایم.

وی گفت: با همت و‌پشتکار توانسته‌ایم علاوه بر تأمین مخارج زندگی در رونق اقتصادی روستا هم سهیم باشیم.

خانم حکمتی افزود: از تولید سالانه ۲۰ لیتر عرقیات گیاهی و گلاب به تولید ۵۰۰ لیتر رسیده‌ام و در صورت حمایت دولت و رونق کارگاه تولید خود را افزایش خواهم داد.

ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان گفت: یکی از برنامه‌های مهم بخشداری تخت سلیمان حمایت از تولید کنندگان و کارآفرینان روستایی است.

بخشدار تخت سلیمان افزود: تلاش کرده‌ایم با ارائه تسهیلات کم بهره کمک حال کسب و کار‌های خرد در منطقه باشیم و موجبات رونق اقتصادی روستا‌ها را فراهم سازیم.