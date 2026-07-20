به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، این شهرک با تجمیع عرضه‌کنندگان سوغات و صنایع‌دستی استان، زمینه عرضه مستقیم محصولات شاخصی همچون آبنبات، شکرپنیر، گلیم، قالی، صنایع چوبی و دیگر تولیدات بومی را برای مسافران و گردشگران فراهم می‌کند.

راه‌اندازی شهرک سوغات، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی، گامی در راستای معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی به شمار می‌رود.

مسئولان استان معتقدند ایجاد چنین مجموعه‌ای می‌تواند با افزایش ماندگاری مسافران، توسعه گردشگری و تقویت بازار فروش تولیدکنندگان، نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی ایفا کند.

خراسان شمالی با برخورداری از سوغات و صنایع‌دستی متنوع، یکی از استان‌های دارای ظرفیت در حوزه گردشگری و تولیدات بومی است و راه‌اندازی شهرک سوغات، گامی برای عرضه یکپارچه این ظرفیت‌ها و معرفی هرچه بهتر آنها به گردشگران محسوب می‌شود.

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