به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان، تعداد مراکز خرید تضمینی این محصول راهبردی را در استان ۴۸ مرکز اعلام کرد و گفت: این میزان گندم از کشاورزان این استان در شهرستان‌های اصفهان، اردستان، شاهین‌شهر، سمیرم، گلپایگان، کاشان، شهرضا، مبارکه، نطنز، فلاورجان، خور و بیابانک، نایین و فریدن خریداری شده که بیشترین استقبال را کشاورزان اصفهانی به میزان ۹ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم داشته‌اند.

مجید فاضل افزود: همچنین از نیمه اردیبهشت تاکنون در بازه خرید تضمینی گندم در استان اصفهان ۲۴۳ میلیارد تومان به کشاورزان این استان پرداخت شده است.

‌مجید فاضل، نرخ هر کیلوگرم گندم را طبق مصوبه خرید تنظیمی ۴۹۵۰۰ تومان بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل خرید در شهریور ماه ۸۰ هزار تن گندم از گندم کاران استان خریداری شود.

وی افزود: پرداخت طلب کشاورزان و پرداخت مطالبات گندم‌کاران با هدف حمایت از کشاورزان و تأمین ذخایر راهبردی استان، طبق برنامه پیش بینی شده در حال پیگیری است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: پایان شهریور ماه هم کشاورزان غرب استان در شهرستان‌های فریدونشهر، فریدن و بوئین میاندشت مقصد پایانی خرید تضمینی گندم در استان هستند.

طبق اعلام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تولید گندم آبی و دیم از مزارع استان تا شهریورماه حدود ۲۳۰ هزار تن پیش بینی شده است.