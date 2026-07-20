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مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت: مشهد با توجه به ظرفیتها میتواند شهر صنایع دستی خلاق کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر یونسیان امروز دوشنبه ۲۹ تیر در بازدید از مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی اظهار کرد: هر یک از شهرهای کشور در یک زمینه خاص فعال و تمرکز کردهاند که مشهد نیز باید در زمینه صنایعدستی و صنایع فرهنگی خلاق متمرکز و در کشور مطرح شود. ما برای حمایت از صنایع دستی خلاق اعلام آمادگی می کنیم.
همچنین سید جواد موسوی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در این بازدید گفت: مشهد از سوی شورای جهانی صنایعدستی به عنوان شهر جهانی گوهرسنگها انتخاب شده است و باید این برند جهانی را حفظ کنیم. در توسعه و ترویج صنایعدستی خراسان رضوی، گوهرسنگها در اولویت قرار دارد و امیدواریم از ظرفیت پارک و علم و فناوری در این زمینه بهرهمند شویم.
موسوی تصریح کرد: ایجاد زنجیره ارزش، بازاریابی و فروش از جمله مواردی است که تاکنون مورد توجه بوده و باید با برنامهریزی تداوم و توسعه پیدا کند.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی تاکید کرد: با توجه به اینکه مشهد شهر جهانی گوهرسنگهاست و ظرفیتهای ویژهای که در این شهر وجود دارد باید اختیارات و شرایط نیز برای صادرات گوهرسنگها تسهیل و تسریع شود.
او خلاقیت را تضمینکننده بقای صنایعدستی عنوان کرد و افرود: باید به روز رسانی و حمایتهای لازم برای حفظ صنایع دستی صورت گیرد.
همچنین فرید جواهرزاده رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این مرکز ارائه کرد.
در این بازدید معاونان گردشگری و صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و ایمان شریعت رئیس مراکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز حضور داشتند.