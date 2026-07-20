رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد از تخصیص افزون بر ۷۰۰ میلیون تومان به طرح‌های دیوارنگاری در شهرکرد خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مصطفی جعفری افزود: در طرح های دیوار نگاری از مضامین هنری و مفاهیم متعالی فرهنگ ایثار و شهادت و با استفاده از رنگ‌های متنوع در نقاط مختلف شهر استفاده شده تا علاوه بر زیباسازی منظر شهری، پیام‌های فرهنگی را به شهروندان منتقل کند.

وی افزود: همزمان با فرارسیدن فصل تابستان، برنامه‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی گسترده‌ای با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و بهبود سیمای بصری شهر در حال اجراست.