رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با اولویت سبزی، صیفی و محصولات صادراتی در حال اجراست.

غلامرضا گل‌محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما با تشریح روند اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی گفت: در مرحله نخست، محصولات سبزی و صیفی و محصولات صادراتی مانند پسته در اولویت قرار دارند و سامانه مزرعه من نیز به عنوان زیرساخت ثبت اطلاعات تولید، به صورت آزمایشی در خراسان شمالی در حال اجراست.

وی با اشاره به اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: دستورالعمل شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی سال گذشته از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شد و سازمان تات در حوزه سلامت محصولات، کنترل باقیمانده سموم و کود‌ها و پشتیبانی علمی این طرح مسئولیت دارد.

وی افزود: برای پشتیبانی از اجرای این برنامه، سامانه مزرعه من به صورت آزمایشی در استان خراسان شمالی آغاز شده است، تا اطلاعات تولید از زمان کشت تا برداشت ثبت و امکان رهگیری محصولات فراهم شود. پیش‌بینی می‌شود این سامانه طی دو سال آینده در سطح کشور توسعه یابد.

رئیس سازمان تات همچنین از پایان طرح ملی پایش نیترات در محصولات کشاورزی خبر داد و افزود: در این طرح بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نمونه از ۲۷ استان کشور مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج نشان داد میزان نیترات در محصولات سبزی و صیفی کشور پایین‌تر از حد مجاز است.

گل محمدی تأکید کرد: اجرای کامل طرح شناسنامه‌دار کردن محصولات، ضمن ارتقای سلامت و قابلیت رهگیری محصولات، به افزایش اعتماد بازار‌های صادراتی و بهبود بهره‌وری بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.