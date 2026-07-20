فرآیند پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری اربعین که مقرر بود از ساعت ۸:۳۰ امروز آغاز شود، به علت بروز اختلالات فنی در شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، با تأخیر مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از راه آهن، پیرو اطلاع‌رسانی‌های پیشین در خصوص آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری با تاریخ حرکتی یکم تا شانزدهم مرداد، فرآیند پیش‌فروش که مقرر بود از ساعت ۸:۳۰ صبح روز جاری آغاز شود، به دلیل قطع فیبر نوری در حین انجام عملیات عمرانی توسط یکی از پیمانکاران شهرداری و بروز اختلالات فنی در شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، با تأخیر مواجه شده است.

روابط عمومی راه آهن ضمن عذرخواهی از هموطنان گرامی به اطلاع می رساند فرآیند پیش‌فروش پس از رفع کامل اختلالات، مجدداً آغاز خواهد شد که روز و ساعت دقیق آن متعاقباً اعلام می‌شود.