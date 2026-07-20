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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ارتقای ۶ پلهای جایگاه اردبیل در توسعه فیبر نوری، گفت: این استان با ۲۳ درصد رشد پوشش فیبر نوری در یک سال گذشته، در رتبه دوم استانهای کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزارزی صداوسیما، مرکز اردبیل سید ستار هاشمی در نشست با استاندار اردبیل در قالب برنامه «دوشنبهها با استانداران» با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده در استان اردبیل اظهار داشت: در ماههای گذشته شاهد اتفاقات بسیار مثبتی در استان اردبیل بودهایم. یکی از شاخصهای مهم جایگاه استانها در بحث پوشش فیبر نوری است که اردبیل با یک ارتقای ۶ پلهای، هماکنون در جایگاه هفدهم کشوری قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در بحث پوشش خدمات ارتباطی که یکی از موضوعات اساسی و زیرساختی در این حوزه محسوب میشود، استان اردبیل موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور شده است.
هاشمی تصریح کرد: این موفقیتها حاکی از تلاشهای بسیار خوبی است که در تعامل و هماهنگی با همه ارکان اجرایی استان صورت گرفته است.
وی یادآور شد: ما در سطح کشور در حوزه توسعه زیرساختها، غالباً با چالشهایی نظیر عدم همکاریهای مؤثر مواجه هستیم، اما در استان اردبیل شاهد رویکردی کاملاً متفاوت بودهایم که منجر شده است این استان در یک سال گذشته، جزو استانهای برتر کشور باشد.
هاشمی در ادامه گفت: این پیشرفت، بدون شک حاصل پیگیریهای مستمر همکاران ما در این استان است و نشان میدهد که تعامل میان دستگاهها به چه میزان میتواند مسیر توسعه را هموار کند.
وی تأکید کرد: باید این مسیر پرشتاب با همین قوت ادامه یابد تا بتوانیم در اسرع وقت، تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی ارتباطات را در همه نقاط استان شاهد باشیم.