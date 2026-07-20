با توجه به افزایش شدید دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب توسط مشترکان، تراز آب مخازن با کاهش سریع روبرو شده بود بنابراین با تلاش شبانه‌ روزی و جهادی کارکنان واحد انرژی و بهره‌ برداری، چاه شماره یک باغ ملی با دبی ۱۸ لیتر بر ثانیه دوباره وارد مدار بهره‌ برداری شد.