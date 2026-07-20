چاه شماره یک باغ ملی فریمان در مدار بهره برداری قرار گرفت
چاه شماره یک باغ ملی شهر فریمان به منظور مقابله با کاهش سطح آب مخازن این شهرستان مجدد به مدار استفاده برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امورآب و فاضلاب فریمان گفت: با توجه به افزایش شدید دمای هوا و بالا رفتن میزان مصرف آب توسط مشترکان، تراز آب مخازن با کاهش سریع روبرو شده بود بنابراین با تلاش شبانه روزی و جهادی کارکنان واحد انرژی و بهره برداری، چاه شماره یک باغ ملی با دبی ۱۸ لیتر بر ثانیه دوباره وارد مدار بهره برداری شد.
محمد فیضی افزود: این اقدام با هدف تامین پایداری شبکه توزیع و جلوگیری از قطعی آب در روزهای گرم پیش رو با نصب الکتروپمپ به توان ۱۱۰ کیلووات در عمق ۲۸۸ متری صورت گرفت.