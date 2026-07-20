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فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به افزایش مراجعات به بیمارستان الغدیر بومهن، از ارتقای خدمات درمانی، راهاندازی تجهیزات جدید پزشکی از جمله دستگاه سیتیاسکن، توسعه بخش دیالیز و سونوگرافی خبر داد و بر برخورد قاطع با تخلفات احتمالی داروخانهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی، در حاشیه بازدید از بیمارستان الغدیر بومهن و گشت مشترک تعزیرات از داروخانههای شهرستان، با اشاره به روند رو به رشد خدمات درمانی اظهار کرد: میزان مراجعات به اورژانس بیمارستان الغدیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، بهگونهای که تعداد مراجعان روزانه از حدود ۲۰۰ نفر در سال گذشته به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده است.
وی این افزایش مراجعات را نشانه ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش اعتماد شهروندان به بیمارستان دانست و افزود: بررسیهای میدانی و گفتوگو با مراجعان نیز نشان میدهد رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات در سطح مطلوبی قرار دارد و روند توسعه خدمات درمانی در این مرکز با جدیت ادامه دارد.
فرماندار پردیس با اشاره به تجهیز بیمارستان الغدیر گفت: دستگاه سیتیاسکن خریداری و در بیمارستان مستقر شده و هماکنون مراحل نصب آن در حال انجام است که بهزودی وارد مدار خدمترسانی خواهد شد. همچنین شش دستگاه دیالیز جدید خریداری و راهاندازی شده و هماکنون در دو شیفت به بیماران خدمات ارائه میشود.
طاهرخانی همچنین از استقرار دو دستگاه سونوگرافی جدید در بیمارستان خبر داد و آن را گامی مؤثر در افزایش دسترسی شهروندان به خدمات تشخیصی عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از داروخانههای شهرستان و بررسی قیمت داروها، اظهار داشت: گزارشهایی درباره نارضایتی برخی شهروندان از قیمت داروها دریافت شده است. بازرسان تعزیرات حکومتی با دقت این موضوع را بررسی میکنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله عرضه دارو با قیمت غیرمصوب یا دستکاری برچسب قیمت، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
فرماندار پردیس تأکید کرد: در صورت تکرار تخلفات و احراز آن، با هماهنگی دستگاههای مسئول، اقدامات قانونی از جمله پلمب داروخانههای متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.