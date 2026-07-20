به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران مستقر است و هماهنگی‌های مربوط به وضعیت بیمارستان‌های مناطق جنوبی از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت انجام می‌شود.

وی افزود: چنانچه نیاز به اعزام نیروهای درمانی یا تیم‌های تخصصی به مناطق جنوبی وجود داشته باشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران متناسب با شرایط و نیازهای اعلام‌شده، آمادگی کامل برای اعزام این نیروها را دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه در حال حاضر خدمات سلامت در جنوب کشور به‌صورت پایدار در حال ارائه است، گفت: هر زمان که ضرورت ایجاب کند، با توجه به شرایط موجود و آمادگی نیروهای تخصصی، اقدامات لازم برای پشتیبانی و ارائه خدمات درمانی انجام خواهد شد.

توکلی همچنین به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ارائه خدمات سلامت در ایام اربعین اشاره کرد و افزود: خدمات بهداشتی و درمانی زائران اربعین بدون هیچ‌گونه وقفه یا کاهش کیفیت و بدون ایجاد خلل در روند ارائه خدمات سلامت در داخل کشور ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به استقرار نیروهای درمانی ایران در عراق گفت: بخشی از کادر بهداشت و درمان کشور برای ارائه خدمات تخصصی به زائران به عراق اعزام شده‌اند و در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای بهداشت و درمان در کربلا مستقر هستند و به زائران اربعین خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می‌کنند.