رقابت‌های کشوری سی و سومین مسابقات فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در شهرکرد آغاز شد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون فرهنگی دانشگاه ملی مهارت گفت:سی و سومین مسابقات کشوری فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با چهار هزار اثر با محوریت قرآن و عترت آغاز شد.

علی امینی نسب افزود: در سال تحصیلی جاری ۴هزار اثر با محوریت قرآن و عترت خلق شده است که توسط ۵۶ داور در ۷ بخش و ۴۱ رشته اعم از هنر‌های تجسمی، سینمایی و فیلم نامه نویسی، شاخه‌های مختلف قرآن، نهج البلاغه، حدیث، مداحی و... داوری می‌شوند.

مرحله ملی این رقابت‌ها که برگزیدگان دانشگاه ملی مهارت با سایر منتخبان دانشگاه‌های دیگر است در شهرکرد و شهریورماه به صورت حضوری برگزار می‌شود.