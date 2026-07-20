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رقابتهای کشوری سی و سومین مسابقات فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در شهرکرد آغاز شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون فرهنگی دانشگاه ملی مهارت گفت:سی و سومین مسابقات کشوری فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت ویژه دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با چهار هزار اثر با محوریت قرآن و عترت آغاز شد.
علی امینی نسب افزود: در سال تحصیلی جاری ۴هزار اثر با محوریت قرآن و عترت خلق شده است که توسط ۵۶ داور در ۷ بخش و ۴۱ رشته اعم از هنرهای تجسمی، سینمایی و فیلم نامه نویسی، شاخههای مختلف قرآن، نهج البلاغه، حدیث، مداحی و... داوری میشوند.
مرحله ملی این رقابتها که برگزیدگان دانشگاه ملی مهارت با سایر منتخبان دانشگاههای دیگر است در شهرکرد و شهریورماه به صورت حضوری برگزار میشود.