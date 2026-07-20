به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، اسماعیل کوثری در واکنش به اظهارات اخیر مقامات رژیم صهیونیستی درباره تهدید ایران به راه اندازی جنگ سوم، گفت: مقامات رژیم صهیونیستی به‌خوبی می‌دانند که توان تقابل با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تجربه رویارویی‌های گذشته نیز این واقعیت را برای آنان آشکار کرده است. در جریان تقابل‌های گذشته، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با جلب حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیز نتوانست اهداف مورد نظر خود را در برابر جمهوری اسلامی ایران محقق کند و این موضوع بیانگر ناکامی این رژیم در دستیابی به اهداف اعلامی خود است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقامات این رژیم باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و از هرگونه اقدام اشتباه پرهیز کنند؛ زیرا هرگونه خطای محاسباتی جدید با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد و قطعا این بار تلاویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ امنیت ملی، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از منافع کشور تأکید داشته و در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز، متناسب با شرایط و در چارچوب توان دفاعی خود پاسخ خواهد داد.