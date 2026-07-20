مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت حاجیه خانم کوکب اسکندری مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر تصریح کرد: این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت‌ام الشهداء حاجیه خانم کوکب اسکندری، مادر گرانقدر شهیدان والامقام رضا، علی و حسن مظفر را به خانواده مکرم و همه بستگان معزز آن مرحومه به ویژه فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر حسین مظفری تسلیت عرض می‌کنم.

این بانوی فداکار با تربیت فرزندانی مؤمن، رشید و جان‌برکف و تقدیم هر سه عزیز خود در عملیات غرورآفرین مرصاد، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب و اسلام را به یادگار گذاشت. بی‌تردید، نام و یاد چنین مادران بزرگی همواره الهام‌بخش نسل‌های امروز و فردای این سرزمین خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز ش صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران