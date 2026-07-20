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رئیس پلیس راه شرق استان تهران از اعمال محدودیت تردد در محور هراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ایرج کهریزی رئیس پلیس راه شرق استان تهران گفت: محور هراز در محدوده حد فاصل دو تونل زیارباغ در کیلومتر ۹۰ استان مازندران، امروز و فردا ۲۹ و ۳۰ تیرماه، از ساعت ۸ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود است
وی افزود: این محدودیت برای خودروهایی که از مسیر آبعلی به سمت استان مازندران در حرکت هستند اعمال میشود.
رئیس پلیس راه شرق استان تهران از رانندگان خواست در زمان اجرای این محدودیت، برای تردد از محورهای جایگزین کندوان و فیروزکوه استفاده کنند.