به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان‌های جنوبی، پس از بازدید از مناطق آسیب‌دیده استان هرمزگان، صبح امروز با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شد و در بدو ورود به عسلویه از چندین فاز مجتمع گازی پارس جنوبی بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید، ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه دشمن به زیرساخت‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: به وجود جوانان دانشمند کشورمان که جان خود را در کف دست گذاشته و برای اعتلای ایران اسلامی مجاهدت می‌کنند، افتخار می‌کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط دشوار کاری در این منطقه عملیاتی، تصریح کرد: کار کردن در تأسیسات پارس جنوبی، در شرایطی که هر لحظه احتمال مخاطراتی نظیر نشت گاز‌های سمی یا انفجار وجود دارد، خودِ جهاد است. عزیزان ما در منطقه پارس جنوبی و عسلویه همانند نیرو‌های مسلح که در میدان نبرد پای لانچر ایستاده‌اند، جان بر کف در حال تولید ثروت و امنیت برای کشور هستند.

وی تأکید کرد: ایثار و جانبازی کارکنان و متخصصان پارس جنوبی کمتر از نیرو‌های مسلحی که در خط مقدم دفاع قرار دارند، نیست و این مجاهدت‌ها ضامن استقلال و عزت ایران اسلامی است.

قائم‌پناه با بیان اینکه دشمن با این حملات ناجوانمردانه به دنبال ضربه به ارکان اقتصادی کشور است، گفت: فرزندان این مرز و بوم، تخصص و دانش لازم را دارند تا به فوریت زیرساخت‌های آسیب‌دیده را بازسازی کرده و چرخ صنعت کشور را با قدرت به حرکت درآورند.

وی افزود: ما به اینجا آمده‌ایم تا به تمام کسانی که با ایثار، فداکاری و با تکیه بر علم و دانش خود برای عزت و سربلندی ایران تلاش می‌کنند، خداقوت بگوییم و از نزدیک روند بازسازی این زیرساخت‌ها را پیگیری کنیم.