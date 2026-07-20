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مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: طی امروز وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است و سپس طی فردا کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق شمال ِغربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی و طی فردا در بخشهای غربی و جنوبِ غربی، در حد متوسط تا خواهد بود، بنابراین برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی بویژه طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز مورد انتظار است.
به گفته سبزه زاری؛ شمال خلیج فارس تا بعد از ظهر فردا مواج است.
مدیر کل هواشناسی خوزستان میگوید: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۱.۸ و ایذه با ۲۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۲ و کمینه دمای ۳۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.