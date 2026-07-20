فرماندار بابلسر با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان و گردشگران مهم‌ترین اولویت مدیریت شهرستان است، خواستار تشدید نظارت بر سواحل، تقویت تجهیزات امدادی و افزایش گشت‌های مشترک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار بابلسر با تأکید بر اینکه حفظ جان شهروندان و گردشگران مهم‌ترین اولویت مدیریت شهرستان است، خواستار تشدید نظارت بر سواحل، تقویت تجهیزات امدادی و افزایش گشت‌های مشترک شد.

قربانعلی ولی‌زاده اشاره به اهمیت تأمین ایمنی گردشگران و شهروندان گفت: حفظ جان مردم اولویت اصلی مدیریت شهرستان است و وقوع حتی یک مورد غرق‌شدگی منجر به فوت در سواحل بابلسر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مسئول باید در قبال ایمنی سواحل پاسخگو باشند، افزود: با وجود اجرای طرح سالم‌سازی دریا، استقرار ناجیان غریق، نصب تابلو‌های هشدار و تعیین مناطق ممنوعه شنا، همچنان برخی افراد با بی‌توجهی به هشدار‌ها وارد محدوده‌های پرخطر می‌شوند که این مسئله ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

فرماندار بابلسر حضور به‌موقع ناجیان غریق در نقاط حادثه‌خیز را ضروری دانست و تصریح کرد: افزایش نظارت، برخورد با متخلفان، تقویت تجهیزات امدادی و ساماندهی ایستگاه‌های ساحلی باید با قید فوریت در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ولی‌زاده همچنین بر هماهنگی کامل میان فرمانداری، نیروی انتظامی، شهرداری، جمعیت هلال‌احمر، ناجیان غریق و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: افزایش گشت‌های مشترک در سواحل، شناسایی و مسدودسازی مسیر‌های منتهی به مناطق ممنوعه شنا و توسعه اطلاع‌رسانی میدانی و رسانه‌ای از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی گردشگران است.

وی از شهروندان و مسافران نیز خواست با رعایت هشدار‌های نیرو‌های امدادی و خودداری از شنا در مناطق ممنوعه، در حفظ جان خود و دیگران مشارکت کنند.