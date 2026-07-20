طبق آخرین داده‌ها، پلدشت با دمای ۳۸.۸ درجه در صدر گرم‌ترین مناطق قرار گرفته است، در حالی که دمای ایستگاه تخت‌سلیمان تکاب با ۹.۱ درجه، تفاوت دمایی خیره‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی در آخرین گزارش وضعیت جوی، از تداوم الگوی پایدار هوا و گرمای نسبی در سطح استان خبر داد.

طبق گزارش این سازمان، طی ۲۴ ساعت گذشته، استان آذربایجان غربی شاهد جوی نسبتا آرام و پایدار بوده است. اگرچه در برخی نقاط شمالی استان رگبار‌های خفیف و پراکنده باران و در برخی نقاط جنوبی وزش باد‌های گاه شدید گزارش شده، اما به‌طور کلی تداوم گرمای هوا ویژگی بارز وضعیت جوی اخیر بوده است.

بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی، با حاکمیت الگو‌های پایدار بر منطقه، در روز‌های پیش رو استان همچنان در وضعیت جوی آرام و بدون بارندگی قرار خواهد داشت که در برخی ساعات، وزش باد نیز مشاهده می‌شود.

با این حال، هواشناسی هشدار داد که با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو در روز‌های پایانی هفته جاری، احتمال وقوع رگبار‌های پراکنده باران و رعدوبرق در برخی نقاط شمالی استان وجود دارد.

در بخش دمایی، گزارش هواشناسی حاکی از آن است که اگرچه کاهش نسبی دما‌های بیشینه برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود، اما این روند موقتی و نامحسوس خواهد بود و گرمای هوا تا پایان هفته جاری در سطح استان تداوم خواهد داشت.

طبق آمار‌های ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه پلدشت با دمای ۳۸.۸ درجه سلسیوس، گرم‌ترین نقطه استان و ایستگاه تخت‌سلیمان تکاب با دمای ۹.۱ درجه سلسیوس، خنک‌ترین نقطه استان ثبت شده است.