از ابتدای اجرای طرح بیمه‌های اجتماعی تاکنون، چهار هزار و ۷۶۳ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی زیر پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح بیمه‌های اجتماعی تاکنون، چهار هزار و ۷۶۳ مددجوی استان زیر پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند و ۷۴۴ نفر نیز با بهره‌مندی از مستمری بازنشستگی، به درآمدی پایدار و امنیت معیشتی دست یافته‌اند.

خزاعی عرب به مناسبت هفته تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت بیمه‌های اجتماعی در توانمندسازی خانواده‌های زیرپوشش افزود: بیمه اجتماعی یکی از مؤثرترین ابزار‌های این نهاد برای ایجاد امنیت شغلی و اقتصادی مددجویان است و نقش مهمی در کاهش وابستگی خانواده‌ها به حمایت‌های مستمر و حرکت آنها به سمت خوداتکایی دارد.

وی افزود: اجرای این طرح از سال ۱۳۸۴ و همزمان با حمایت از طرح‌های اشتغال آغاز شد تا علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، پایداری این مشاغل نیز تضمین شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از سال ۱۳۹۰ زنان سرپرست خانوار نیز زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند و امروز بسیاری از آنان پس از تکمیل سابقه بیمه، از مستمری بازنشستگی بهره‌مند شده‌اند.

خزاعی عرب با بیان اینکه بیمه اجتماعی سرمایه‌ای برای آینده خانواده‌های نیازمند است، گفت: برخورداری از مستمری بازنشستگی، ایجاد آرامش خاطر، افزایش امنیت اقتصادی و حفظ پایداری اشتغال از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح به شمار می‌رود و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بیمه اجتماعی نقش مؤثری در توانمندسازی پایدار مددجویان داشته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در زمان اجرای طرح، زنان سرپرست خانوار ۳۵ تا ۵۰ سال زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گرفتند، افزود: در سه سال گذشته مجوزی برای پذیرش افراد جدید صادر نشده و همین موضوع روند توسعه پوشش بیمه‌ای را با محدودیت مواجه کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با صدور مجوز‌های جدید، زمینه گسترش دوباره این طرح فراهم شود تا مددجویان بیشتری بتوانند از مزایای بیمه اجتماعی و مستمری بازنشستگی بهره‌مند شوند و با پشتوانه‌ای مطمئن، مسیر توانمندسازی و استقلال اقتصادی را طی کنند.