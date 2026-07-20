فرماندار شهرقدس از خروج چاه‌های اصلی تأمین آب این شهرستان از برنامه خاموشی‌های برق خبر داد و تأکید کرد این اقدام در راستای حفظ فشار شبکه آب‌رسانی و کاهش مشکلات شهروندان در مواجهه با خشکسالی و گرمای تابستان صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا فاتحی‌نژاد، در جلسه مدیریت مصرف برق و آب شهرستان قدس از خروج چاه‌های اصلی تأمین آب از برنامه قطعی برق خبر داد.

وی افزود: با توجه به افزایش بی‌سابقه مصرف برق و تداوم خشکسالی، مدیریت مصرف انرژی و آب به یکی از اولویت‌های اصلی شهرستان تبدیل شده است.

فاتحی‌نژاد بیان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، برق چاه‌های تأمین‌کننده عمده آب شهرستان از برنامه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده خارج شده تا فشار آب برای شهروندان تا حد امکان حفظ شود.

فرماندار شهرقدس با دعوت از شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، تصریح کرد: عبور از شرایط فعلی تنها با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر است.

وی همچنین از شهروندان خواست برای جلوگیری از افت فشار آب، از مخزن ذخیره استفاده کنند و در صورت نصب پمپ، آن را پس از مخزن و نه به‌صورت مستقیم روی شبکه آب‌رسانی نصب کنند.

فاتحی‌نژاد در پایان با عذرخواهی از شهروندان بابت اختلالات ایجادشده در خدمات‌رسانی، تأکید کرد: مجموعه‌های آب و برق شهرستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال تلاش برای کاهش مشکلات و ارائه خدمات پایدار به مردم هستند.