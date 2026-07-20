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خروش مردم ولایت مدار بوکان در حمایت از امنیت و اقتدارایران اسلامی به یکصد و چهل و یکمین موج رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در حالی که دشمنان ایران اسلامی بار دیگر خوی وحشی گری خود را در برابر ملت ایران به نمایش گذاشته و سبب شهادت تعدادی دیگر از هموطنان شده است، تجمعات مردمی در شهر بوکان، بار دیگر نشان داد که این ولایتمداران، در برابر طوفانهای استکبار، همچون کوهی استوار ایستادهاند.
شهروندان بوکانی با حضور در خیابانهای اصلی، در تجمع پرشور و حماسی، پیام وحدت و ایستادگی خود را به گوش جهانیان رساندند.