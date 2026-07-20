پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، نخستین رویداد رقابتی هوش مصنوعی با هدف شناسایی و حمایت از تیم‌های نخبه‌ای را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با گسترش روزافزون هوش مصنوعی، نیاز به پردازش دقیق و بومی زبان فارسی بیش از پیش احساس می‌شود. مدل‌های جهانی اگرچه پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند، اما در مواجهه با چالش‌های خاص زبان فارسی و همچنین الزامات امنیتی سازمان‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

این رویداد با هدف شناسایی و حمایت از تیم‌های نخبه‌ای طراحی شده است که محصولات آماده یا نیمه‌آماده در حوزه‌های تبدیل گفتار به متن (STT)، متن به گفتار (TTS) و نویسه‌خوان نوری (OCR) توسعه داده‌اند.

با توجه به ظرفیت‌های پژوهشگاه در زمینه هوش مصنوعی، برگزاری این رویداد می‌تواند گامی مؤثر در راستای تبدیل و معرفی این سازمان به‌عنوان یکی از قطب‌های توسعه هوش مصنوعی بومی در کشور باشد.

اهداف

۱. شناسایی و جذب هدفمند تیم‌های فناور: کشف و استقرار سریع تیم‌های نخبه و استارتاپ‌هایی که از مرحله ایده عبور کرده و دارای محصول اولیه (MVP) یا محصول نیمه‌آماده در حوزه‌های STT، TTS و OCR زبان فارسی هستند.

۲. پیوند پژوهش و صنعت: پر کردن خلأ میان تحقیقات علمی آکادمیک و نیاز‌های واقعی بازار، و هدایت ظرفیت‌های پژوهشی به سمت تولید راه‌حل‌های عملیاتی و بومی.

۳. تدوین دیتاست‌های مرجع: ایجاد و استانداردسازی دیتاست‌های بومی در پژوهشگاه، جهت استفاده برای ارزیابی دقیق و قابل‌اتکای مدل‌های هوش مصنوعی در سطح کشور.

مراحل اجرایی طرح (مدل ارزیابی سریع و استقرار)

مرحله ۱ (آماده‌سازی پیش از رویداد): تدوین شاخص‌های داوری تجاری و آماده‌سازی دیتاست‌های ارزیابی توسط کمیته علمی و ثبت‌نام تیم‌ها و غربالگری اولیه

مرحله ۲ (ارائه غیر حضوری): ارائه تیم‌ها به صورت غیر حضوری و تست الگوریتم‌ها، انتخاب اولیه تیم‌های برتر

مرحله ۳ (ارزیابی فنی دقیق): اجرای الگوریتم‌های هر تیم روی داده‌های تست پژوهشگاه. جمع‌بندی امتیازات فنی و تجاری و انتخاب ۳ تا ۵ تیم برتر.

مرحله ۴ (رویداد نهایی و جذب): حضور تیم‌های منتخب در رویداد و نمایش دموی محصول به هیئت داوران و معرفی منتخبان. تیم‌های برگزیده وارد مرحله عقد قرارداد، دریافت سرمایه بذری و استقرار در مرکز رشد خواهند شد.

گفتنی است برای نام‌نویسی در این رویداد از ابتدای مردادماه ۱۴۰۵ و کسب اطلاعات بیشتر نشانی irandoc.ac.ir/form/ai-competition در دسترس علاقه‌مندان است.