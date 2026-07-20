

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار شهرستان کرمانشاه، با اشاره به وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی ۵.۲ و ۵.۷ ریشتری صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵) در حوالی کوزران از توابع مرکز استان، ضمن تشریح آخرین بررسی های میدانی، از پایداری کامل زیرساخت‌های حیاتی و عدم وقوع خسارت جانی در این شهرستان خبر داد.

محمد مبین با اعلام این که تیم‌های ارزیاب از دقایق نخست وقوع زلزله در مناطق مختلف حضور یافته‌اند، اظهار داشت: بر اساس نخستین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های میدانی، خوشبختانه زلزله صبح امروز هیچ گونه تلفات جانی نداشته و فقط سه مصدومیت گزار شده است.

خسارت‌های مالی وارده نیز جزیی و بسیار محدود و عمدتاً ناظر بر ساختمان‌های قدیمی و فرسوده بوده که از پیش نیازمند مرمت و بازسازی بودند.

وی افزود: تیم‌های کارشناسی بنیاد مسکن و مهندسان ناظر در حال پوشش کامل مناطق شهری و روستایی هستند و تا این لحظه هیچ موردی از ریزش ساختمان، آسیب سازه‌ای جدی یا تخریب واحد مسکونی در شهرستان ثبت نشده است.

آنچه گزارش شده، عمدتاً ترک‌های سطحی غیرسازه‌ای است که خطری برای ساکنان ایجاد نمی‌کند.

فرماندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب زیرساخت‌های خدماتی خاطرنشان کرد: هیچ گونه قطعی در شبکه آب شرب، برق، گاز و مخابرات در سطح شهرستان کرمانشاه گزارش نشده و تمامی خدمات‌رسانی به روال عادی ادامه دارد.

همچنین راه‌های اصلی و فرعی بین‌شهری و روستایی کاملاً باز بوده و تردد خودروهای امدادی و عمومی بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

وی با اشاره به دستور استاندار کرمانشاه و حضور میدانی مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: همه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از ساعات ابتدایی وقوع زلزله در محل استقرار یافته‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش مناطق هستند.