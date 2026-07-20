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فرماندار شوش از تعلل در تکمیل زیرساختهای بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی این شهرستان انتقاد کرد و دستگاههای متولی ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به تکمیل زیرساختهای این طرح مهم بهداشتی و درمانی اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ستاری فر در حاشیه بازدید از روند تکمیل بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی شهدای شوش با اشاره به اهمیت راهبردی این بیمارستان برای مردم منطقه بیان کرد: تخصیص اعتبارهای قطره چکانی در سالهای گذشته موجب شد تا روند تکمیل این زیرساخت مهم درمانی، با تاخیر فراوان مواجه شود.
وی افزود: روند تکمیل این طرح و تخصیص اعتبارهای لازم با پیگیریهای نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی شتاب گرفته و انتظار از همه دستگاههای خدماتی تلاش برای تکمیل هرچه سریعتر زیرساختهای مورد نیاز این طرح است.
ستاری اظهار داشت: اگر پیگیریهای نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نبود، تکمیل این زیرساخت مهم درمانی ممکن بود سالهای متمادی دیگر نیز به طول بیانجامد، اما اکنون با تخصیص اعتبار مناسب این طرح به سرعت در حال تکمیل است.
وی ادامه داد: با اشاره به زهکش اطراف بیمارستان شهدای شوش بیان کرد: ۴۰۰ متر از این زهکش در گام نخست بهزودی سرپوشیده میشود تا علاوه بر ایمنسازی محیط، جلوه بصری و دسترسیهای این مجموعه نیز بهبود یابد.
فرماندار شوش در این بازدید به دستگاههای اجرایی از جمله ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری شوش و راهداری دستور داد ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به عملیاتیسازی و رفع نواقص زیرساختی بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی شهدای شوش اقدام کنند.
بیمارستان شهدای ۲۰۶ تختخوابی به عنوان دومین بیمارستان شوش پس از بیمارستان نظام مافی، یکی از نیازهای ضروری و حیاتی این شهرستان است.
هم اکنون بیمارستان نظام مافی به عنوان تنها بیمارستان خدمات دهنده به ساکنان ۲ شهرستان شوش و کرخه با فشار بالای کاری مواجه است که سرعت بخشی به تکمیل بیمارستان شهدای شوش نقشی کلیدی در ارتقای شاخصهای سلامت و عدالت درمانی در منطقه شمال خوزستان ایفا خواهد کرد.
بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی شهدای شوش تا اواخر سال گذشته بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
شهرستان شوش با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت تنها یک بیمارستان دارد؛ این شهرستان به دلیل همجواری با جاده سراسری جنوب - تهران نقش مهمی در امدادرسانی به مصدومان سوانح رانندگی دارد.