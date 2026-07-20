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وزیر راه و شهرسازی گفت: با وجود حمله دشمن آمریکایی به زیرساختهای جادهای هرمزگان، هیچ انسدادی در شبکه جادهای کشور وجود ندارد و عبور و مرور در تمام مسیرها برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرزانه صادق در بازدید از جادههای مواصلاتی هرمزگان و مناطق آسیب دیده افزود: در این حملات به زیرساختهای جادهای از جمله پلها و تونلهای مسیر سیرجان - بندرعباس و همچنین محور رودان - منوجان آسیب وارد شد.
وی با اشاره به اینکه تخریب زیرساختها نتوانسته خللی در شبکه ترابری کشور ایجاد کند، گفت: تمام مسیرهای جادهای و ریلی هرمزگان بازگشایی شده و ورود کالاهای اساسی بیوقفه ادامه دارد.
صادق افزود: با وجود گرمای شدید و شرایط جوی سخت، کارگران با تلاش شبانهروزی درحال بازسازی نقاط آسیب دیده هستند و به زودی خطوط ریلی برای جابهجایی بار و مسافر نیز بطور کامل عملیاتی میشود.
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وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بنادر کشور به ویژه بندر شهید رجایی بندرعباس اشاره کرد و گفت: جنگ کریدوری دشمن با هدف به زانو درآوردن تابآوری مردم ایران طراحی شده، اما با همت بخش خصوصی، رانندگان کامیون و کارگران بندری، هیچگونه کمبودی در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور گزارش نشده است.
صادق افزود: به رغم فشارهای اقتصادی و حملات به زیرساختهای بندری، جریان تخلیه و بارگیری متوقف نشده و با بهرهگیری از ظرفیت بنادر شمالی و پایانههای مرزی شرق و غرب، برنامهریزیهای دقیقی برای پایداری زنجیره تامین کالا صورت گرفته است.
وی به تقویت همکاریهای ترانزیتی با قزاقستان و ادامه مذاکرات برای ایجاد بندر خشک اشاره کرد و گفت: با وجود انفجار و حادثه در بندر شهید رجایی، سرعتعمل در بازگرداندن این بندر به چرخه فعالیت، پیام قدرت و پایداری زیرساختهای ایران را به طرف قزاقستانی مخابره کرد.
وزیر راه و شهرسازی در این رابطه به طرح واگذاری زمین به بخش خصوصی قزاقستان در بندر شهید رجایی اشاره کرد و افزود: این طرح با جدیت دنبال میشود و مذاکرات برای ایجاد «بندر خشک» در قزاقستان نیز برای سرعتبخشی به ترانزیت کالا از مبدأ چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران به آبهای آزاد در دستور کار قرار دارد تا مسیر دستیابی به بازارهای جهانی برای کشورهای منطقه هموارتر شود.