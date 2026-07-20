به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از توزیع ۶۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل به ارزش ۲۸۶ میلیارد ریال بین خانوار‌های عشایری خبر داد و برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۱۶۸۰ خانوار دیگر در سال جاری را اعلام کرد.

قیمت هر سامانه ۴۴ میلیون تومان تعیین شده که ۱۰ درصد آن (۴.۴ میلیون تومان) به عنوان سهم خودیاری توسط عشایر متقاضی پرداخت می‌شود.

این سامانه‌ها متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی طراحی شده و شامل یک پنل ۱۰۰ وات، چهار لامپ کم‌مصرف، کابل‌های ارتباطی، شارژ برق شهر و کیف حمل است. هر خانوار می‌تواند با آن روشنایی چادر، شارژ تلفن همراه، چراغ قوه و رادیو را تأمین کند.

مهدی شفیعیان با اشاره به اعتبار ۲۸۶ میلیارد ریالی این طرح، آن را گامی در مسیر عدالت انرژی و توسعه متوازن مناطق عشایری دانست.

به گفته وی، برنامه این شرکت تأمین برق ۱۶۸۰ خانوار عشایری دیگر در سال جاری است.