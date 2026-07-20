پخش زنده
امروز: -
معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا گفت: افزایش قیمت محصولات این شرکت از اول مرداد ۱۴۰۵ اعمال میشود و همه مشتریانی که تا پیش از این تاریخ دعوتنامه دریافت و تکمیل وجه کردهاند، مشمول افزایش قیمت نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مهدی آقاطاهریان در نشست خبری امروز افزود: همه تعهداتی که مشتریان آنها تا پیش از اول مرداد ۱۴۰۵ تکمیل وجه کرده یا دعوتنامه فعال داشتهاند، بدون اعمال افزایش قیمت تحویل خواهد شد و افزایش قیمت تنها شامل قراردادهای مشمول از ابتدای مرداد میشود.
وی همچنین از کاهش تعداد خودروهای ناقص در کف کارخانه خبر داد و گفت: تعداد خودروهای ناقص سواری از حدود ۵۲ هزار دستگاه به حدود ۴۷ هزار دستگاه کاهش یافته است و با آغاز تأمین قطعات از نیمه مرداد، روند تکمیل و تحویل این خودروها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
معاون فروش و بازاریابی سایپا افزود: در حال حاضر دو محصول کوییک و شاهین بهصورت عبور مستقیم از خط تولید به مشتریان تحویل میشود.
به گفته وی، خودروهای کوییک با تکمیل وجه تا اردیبهشت ۱۴۰۵ تحویل شده و روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه فاکتور و به مشتریان واگذار میشود. همچنین روزانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ دستگاه خودروی شاهین نیز بهصورت مستقیم فاکتور و تحویل مشتریان میشود.
وی گفت: جریمه تأخیر خودروها از زمان ایجاد تعهد تا زمان تحویل و حتی تا سه روز پس از پلاک شدن خودرو محاسبه میشود.
وی افزود: در شرایط فعلی، اولویت نخست سایپا تأمین خودرو و انجام تعهدات معوق است و منابع مالی شرکت ابتدا برای تکمیل و تحویل خودروها اختصاص مییابد.
معاون فروش و بازاریابی سایپا با اشاره به برنامه این شرکت برای پرداخت جریمههای تأخیر گفت: معاونت مالی سایپا در حال مذاکره با بانکها برای دریافت تسهیلات است تا بدون ایجاد اختلال در روند تولید، منابع لازم برای پرداخت جریمه تأخیر به مشتریان تأمین شود.
آقاطاهریان با عذرخواهی از مشتریان بابت تأخیر در پرداخت جریمهها تصریح کرد: برنامهریزی برای پرداخت این مطالبات در حال انجام است و امیدواریم پس از تأمین منابع مالی، این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.