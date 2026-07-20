رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تصویب ممنوعیت هرگونه تملک، ساخت و ساز و تصرف اراضی مستحدث ساحلی ناشی از کاهش تراز آب دریای خزر در نشست شورای عالی محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: با تصویب اعضای شورا و تأیید رئیس‌جمهور در چهلمین جلسه شورای عالی محیط زیست، هرگونه تملک، ساخت و ساز و تصرف زمین‌های مستحدث جدید ساحلی ناشی از پس‌روی دریای خزر ممنوع اعلام شد.

وی با بیان اینکه این زمین‌ها غیرقابل تملک و متعلق به دولت است و از هرگونه تصرف و ساخت و ساز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در آن‌ها جلوگیری خواهد شد، افزود: استانداران استان‌های ساحلی شمال کشور مکلف به حسن اجرای این مصوبه هستند.

انصاری با اشاره به ادامه روند کاهشی تراز آب دریای خزر، گفت: کاهش مستمر تراز آب این پهنه آبی در سال‌های اخیر، موجب عقب نشینی خط ساحلی و شکل‌گیری زمین‌های جدید در بخش‌هایی از سواحل شمالی کشور شده است و بر اساس مطالعات، احتمال تداوم این فرآیند در سال‌های آینده هم وجود دارد که آثار قابل توجهی بر زیست بوم‌های ساحلی، تالاب‌ها، مصب رودخانه‌ها و زیستگاه‌های حساس دریایی خواهد داشت.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: تبدیل این زمین‌ها به عرصه‌های قابل تصرف و توسعه، علاوه بر تغییر کاربری طبیعی سواحل، تهدیدی جدی برای زیستگاه‌های ارزشمند ساحلی است که با این امر با جدیت برخورد خواهد شد.

وی گفت: با این مصوبه، ضمن رفع هرگونه ابهام در خصوص نحوه مدیریت زمین‌های مستحدث ساحلی، بر حفظ مالکیت دولتی این عرصه‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تأکید شده است.

بر اساس قانون، زمین‌های مستحدث به زمین‌هایی گفته می‌شود که بر اثر پایین رفتن سطح آب دریا و یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریاها، دریاچه‌ها و جزایر و همچنین پایین رفتن آب تالاب‌ها ایجاد می‌شود.