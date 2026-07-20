با احیای کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۶۱ دستگاه تجهیزات پزشکی، به چرخه خدمت در مراکز درمانی تابعه بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در راستای اهداف راهبردی دانشگاه مبنی بر صیانت از سرمایه‌های ملی، کاهش هزینه‌های جاری و ارتقای بهره‌وری مراکز درمانی، کارگاه تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی از ۱۰ آبان ۱۴۰۴ فعالیت مجدد خود را زیر نظر واحد مدیریت نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و دارو، آغاز کرده است.

احمدی افزود: در بازه زمانی کوتاه از بازگشایی این کارگاه، تعداد ۱۶۱ دستگاه تجهیزات پزشکی پس از طی مراحل تخصصی تعمیر و آزمون های عملکردی، به چرخه خدمت در مراکز درمانی تابعه بازگشته‌اند.

وی گفت: همچنین ۶ دستگاه که پیش‌تر از رده خارج (اسقاطی) تلقی می‌شدند، با عملیات احیای فنی و تخصصی، مجدداً به چرخه درمانی اضافه شدند.

مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اعلام دستاورد اقتصادی این اقدامات، افزود: با ارزیابی مقایسه‌ای میان هزینه‌های تعمیر و بازگردانی در برابر قیمت تجهیزات نو، مجموعاً مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال صرفه‌جویی مستقیم حاصل شده است. همچنین ارزش تجهیزات احیا شده و بازگردانده شده به مراکز درمانی، بالغ بر ۲ میلیارد ریال برآورد می شود.

احمدی گفت: این اقدامات علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و کاهش هزینه‌های خرید تجهیزات جایگزین، نقش به‌سزایی در پایداری خدمات درمانی مراکز تحت پوشش ایفا می کند.