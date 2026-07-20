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زندانی تبعه خارجی بدهکار مالی پس از۲سال تحمل حبس با گذشت میلیاردی شاکی از زندان شهرضا آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرستان شهرضا گفت: این زندانی تبعه کشور آذربایجان که در خصوص واردات محصولات گلخانهای ایرانی در باکو فعالیت میکرد، به علت شکایت طرف ایرانی، مبنی برپرداخت نکردن بیش از ۱۸۰میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳بازداشت شد.
جواد ابراهیمی پور افزود:در پی برگزاری جلسههای صلح و سازش و پیگیری پرونده زندانی ا. ح محکوم ۶۲ ساله و گذشت شاکی ازحق خود، شرایط بازگشت وی به کشورش فراهم شد.