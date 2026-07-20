به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد گفت‌: تقویت امنیت اجتماعی و ایجاد پشتوانه پایدار برای زنان سرپرست خانوار از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد است و اجرای طرح پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در همین راستا انجام می‌شود.

وی افزود: این حمایت بیمه‌ای به صورت مستمر و برای مدت ۱۰ تا ۱۵ سال ادامه خواهد داشت تا زنان سرپرست خانوار پس از رسیدن به سن بازنشستگی، با برخورداری از حقوق مستمری بتوانند از چرخه حمایت مستقیم کمیته امداد خارج شده و زندگی باثبات‌تری را تجربه کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع سه هزار و ۸۹۳ زن سرپرست خانوار بهره‌مند از این طرح، ۲ هزار و ۲۵۳ نفر از بیمه‌شدگان روستایی و عشایری هستند که در سال گذشته ۳۲ میلیارد ریال برای پوشش بیمه‌ای آنان پرداخت شده است.

الهی‌راد خاطرنشان کرد: همچنین هزار و ۶۴۰ زن سرپرست خانوار شهری نیز زیر پوشش بیمه قرار دارند که برای آنان در سه ماهه نخست سال جاری ۱۰۵ میلیارد ریال حق بیمه پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار یکی از راهبرد‌های اصلی کمیته امداد برای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت است، گفت: پوشش بیمه‌ای می‌تواند مسیر دستیابی این افراد به امنیت اقتصادی و اجتماعی در سال‌های آینده را هموار کند.