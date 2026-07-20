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کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: حفظ سلامت در پیاده روی اربعین حسینی نیازمند مدیریت هوشمندانه تغذیه و مایعات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زهرا باقری بیان داشت: پیادهرویهای چندروزه در شرایط آب و هوایی متغیر، فشار قابل توجهی به سیستم متابولیک، اسکلتی- عضلانی و گوارشی وارد میکند و حفظ سلامتی بدن باید با رعایت اصول صحیح تغذیه از بروز مشکلاتی نظیر افت فشار، گرفتگی عضلات، خستگی مفرط و اختلالات گوارشی جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: بحرانیترین مسئله در مسیر اربعین، از دست رفتن آب و الکترولیتها از طریق تعریق است، چون کمآبی مزمن میتواند منجر به کاهش تمرکز، سرگیجه و حتی آسیبهای کلیوی شود.
باقری ادامه داد: استراتژی پیشنهادی این است که نباید منتظر احساس تشنگی ماند، زیرا تشنه شدن نشانه مرحله پیشرفته کمآبی است؛ نوشیدن آب به صورت «جرعهجرعه» و در فواصل زمانی منظم، جذب بهتر را نسبت به نوشیدن یکباره حجم زیادی از آب فراهم میکند و جهت تعادل الکترولیتها در بدن، صرفا آب کافی نیست.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه با تعریق، سدیم، پتاسیم و منیزیم از بدن خارج میشود افزود: مصرف میوههایی مانند موز (سرشار از پتاسیم) و استفاده از سوپهای گرم (برای تامین سدیم) میتواند از بروز گرفتگی عضلانی جلوگیری کند.
حفظ توان بدنی و انرژی
وی با اشاره به اهمیت تامین کربوهیدراتها برای جلوگیری از افت قند خون گفت: برای انرژی پایدار، مصرف مواد غذایی حاوی کربوهیدراتهای پیچیده (مانند نان سبوسدار، حبوبات و برنج) توصیه میشود که این مواد به آرامی انرژی را آزاد میکنند در مقابل، قندهای ساده مانند (شیرینی و خرما) برای رفع سریع افت انرژی در لحظات بحرانی بسیار مفید هستند.
زهرا باقری ادامه داد: همچنین پیادهروی مداوم باعث ایجاد آسیبهای ریز در فیبرهای عضلانی میشود که مصرف پروتئین (مرغ، گوشت، تخممرغ یا حبوبات) در وعدههای اصلی، به بازسازی و ترمیم عضلات کمک کرده و از تحلیل عضلانی جلوگیری میکند.
بهداشت مواد غذایی و پیشگیری از مسمومیت
وی تصریح کرد: با توجه به تجمعات گسترده و شرایط محیطی، خطر بروز بیماریهای گوارشی (مانند اسهال و استفراغ) افزایش مییابد که توصیه میشود فقط از غذاهایی مصرف کنید که کاملا پخته شده و داغ باشند و از مصرف سبزیجات و میوههایی که در محیطهای باز و بدون شستشوی استاندارد عرضه میشوند، پرهیز کنید.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: از مصرف غذاهای حاوی (سس مایونز) یا تخممرغ نیمپز و غذاهای بسیار چرب که هضم آنها زمانبر است و ممکن است باعث سنگینی معده و بیحالی شوند، خودداری کنید.
وی به زائران توصیه کرد: اضافه کرد: به جای سه وعده سنگین، از پنج تا ۶ وعده غذایی کوچک استفاده کنید تا سیستم گوارش تحت فشار قرار نگیرد و سطح انرژی شما ثابت بماند، بر مصرف میوههایی مانند پرتقال و هندوانه تمرکز کنید و در صورت بروز علائم خستگی مفرط، تاری دید یا گرفتگی شدید عضلانی، بلافاصله از مسیر متوقف شده، در سایه استراحت کرده و با مصرف مایعات حاوی الکترولیت، وضعیت خود را بهبود بخشید.
باقری تاکید کرد: تغذیه در مسیر اربعین نباید تنها با هدف سیر شدن باشد، بلکه باید با هدف تامین سوخت و حفظ سلامت برنامهریزی شود که با رعایت تعادل بین کربوهیدرات، پروتئین و بهویژه حفظ سطح هیدراتاسیون، زائران میتوانند با کمترین آسیب جسمانی، این سفر معنوی را با توان و نشاط کامل به پایان برسانند.
بر اساس آخرین گزارش، مدیر حج و زیارت خوزستان از ثبتنام ۳۰۰ هزار زائر ایرانی در سامانه سماح کشور خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۴۸ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم اربعین ثبتنام کردهاند.