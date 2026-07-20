یکی از شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری خارجی در صنایع تبدیلی کشاورزی و گردشگری آذربایجان غربی به‌ویژه احداث و توسعه هتل و توسعه پرواز‌های خارجی از فرودگاه ارومیه سرمایه گذاری می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای سیاست‌های توسعه‌محور مقام عالی استان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، با پیگیری‌های رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، زمینه حضور یکی از شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری در طرح هایی اقتصادی و گردشگری استان فراهم شد.

در دیدار عبدالله الحی سرمایه‌گذار خارجی با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، راهکار‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد این شرکت در حوزه‌های صنایع تبدیلی کشاورزی و گردشگری به‌ویژه احداث و توسعه هتل، در آذربایجان‌غربی سرمایه‌گذاری کند.

همچنین در این دیدار بر همکاری مشترک برای راه‌اندازی و توسعه پرواز‌های خارجی از فرودگاه ارومیه تأکید شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت گردشگری، تسهیل ارتباطات بین‌المللی و رونق اقتصادی آذربایجان‌غربی ایفا کند.