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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: امتحانات در دوره ابتدایی به صورت ارزشیابی کیفی توصیفی برگزار میشود و معلمان با توجه به شواهد و مستنداتی که از یادگیری دانشآموزان در طول سال تحصیلی دارند، نتایج یادگیری را ثبت میکنند لذا این ارزشیابی، ارزیابی فرایندی است و لزوماً یک ارزیابی پایانی تجمیعی نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رضوان حکیمزاده به خانوادهها توصیه کرد که با توجه به شرایط خاص دانشآموزان در طول سال تحصیلی، اگر از یادگیری فرزندانشان مطمئن نیستند و نگرانیهایی را نسبت به یادگیری مهارتهای سواد پایه دارند، حتما طرح حامی (یرنامه حمایتی آموزش و پرورش برای جبران افت تحصیلی و تقویت یادگیری دانش آموزان) را پیگیری کنند.
حکیمزاده گفت: امتحانات در دوره ابتدایی به صورت ارزشیابی کیفی توصیفی برگزار میشود و معلمان با توجه به شواهد و مستنداتی که از یادگیری دانشآموزان در طول سال تحصیلی دارند، نتایج یادگیری را ثبت میکنند لذا این ارزشیابی، ارزیابی فرایندی است و لزوماً یک ارزیابی پایانی تجمیعی نیست.
وی با بیان اینکه مدیران مدارس در این زمینه اطلاع رسانیهای لازم را به خانواده داشته باشند افزود: معلمان سعی کنند با توجه به ابزارهای متعددی که برای ارزیابی یادگیری دانش آموزان در اختیار دارند تحقق اهداف یادگیری را مد نظر قرار دهند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگر لازم باشد برنامههای تقویت بنیه علمی در محیط یادگیری مثبت را اجرا میکنیم ادامه داد: در طرح حامی میتوانیم با نتایج دقیقتری این برنامه را اجرا کنیم. توصیه میشود خانوادهها همکاری خوبی با مدارس داشته باشند و به هیچ وجه نگران نباشند. با توجه به شرایط خاصی که دانشآموزان در طول سال تحصیلی داشتند اگر از یادگیری فرزندانشان مطمئن نیستند و نگرانیهایی را نسبت به یادگیری مهارتهای سواد پایه دارند، حتما طرح حامی را پیگیری کنند.
حکیم زاده با بیان اینکه بعد از ثبت نتایج ارزشیابی کیفی توصیفی، برنامه دیگر آموزش و پرورش برای امسال طرح حامی است که به شکل بسیار نظاممند و دقیقتر اجرا میشود گفت: ممکن است انجام یادگیری و ارائه آموزشها در بستر فضای مجازی برای دانش آموزان دوره ابتدایی خصوصاً دانش آموزان دوره اول با چالشهایی همراه بوده باشد، بنابراین کمک میکنیم این چالشها و نگرانی خانوادهها رفع شود.