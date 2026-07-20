به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی دمیرچی رئیس اداره برق پاکدشت اظهار کرد: اصلاح شبکه، مقابله با انشعابات غیرمجاز و به‌روزرسانی تجهیزات از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت توزیع نیروی برق برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان است.

وی افزود: پاکدشت به دلیل قرار گرفتن در حاشیه استان تهران و رشد ساخت‌وساز‌ها و سکونت در برخی مناطق، با چالش انشعابات غیرمجاز مواجه است و به همین دلیل شناسایی و برخورد با این موارد با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون ۲۱۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح شهرستان جمع‌آوری شده که بخش قابل توجهی از آنها پس از طی مراحل قانونی و فراهم شدن شرایط لازم، به انشعاب مجاز تبدیل شده و سایر پرونده‌ها نیز از طریق مراجع حقوقی و قضایی در حال پیگیری است.

دمیرچی تصریح کرد: استفاده از انشعابات غیرمجاز تنها به تضییع حقوق عمومی محدود نمی‌شود، بلکه موجب افزایش تلفات انرژی، افت ولتاژ، آسیب به تجهیزات شبکه، کاهش پایداری برق و تحمیل هزینه‌های سنگین به صنعت برق می‌شود؛ از این رو برخورد با این تخلفات با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره برق پاکدشت با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای اصلاح شبکه برق شهرستان بیان کرد: همزمان با ساماندهی انشعابات غیرمجاز، تاکنون یک‌هزار و ۵۶۲ کنتور معیوب در سطح شهرستان تعویض شده تا دقت اندازه‌گیری مصرف برق افزایش یافته و زمینه کاهش تلفات و مدیریت بهتر شبکه فراهم شود. همچنین برای فیدر‌های روشنایی معابر که پیش از این فاقد کنتور بودند، ۱۷۵ کنتور نصب شده است تا میزان مصرف این بخش به‌صورت دقیق پایش و مدیریت شود.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی نیز تمامی انشعابات برق مورد بازبینی، آزمون و کنترل قرار گرفته و از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شده است. این اقدام علاوه بر جلوگیری از مصرف خارج از ضوابط، به حفظ حقوق بهره‌برداران واقعی و افزایش بهره‌وری شبکه کمک می‌کند