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معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر نیرو در سفر به عسلویه از مجتمع گاز پارس جنوبی که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن قرار گرفته بود، بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری و عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در ادامه بازدیدهای خود از مناطق جنوبی کشور که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله دشمن قرار گرفته است، پس از هرمزگان و بوشهر امروز (دوشنبه، ۲۹ تیر) وارد عسلویه شدند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری و وزیر نیرو پس از ورود به عسلویه از مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کردند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز چندی پیش به نمایندگی از هیئت دولت بهمنظور بررسی وضع خوزستان، پس از حمله آمریکا به نقاطی از جنوب کشور وارد اهواز شد و از تأسیسات نفت و پتروشیمی بازدید کرد.