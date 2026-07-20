

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،خدیجه جشن‌پرور افزود: تاکنون هیچ‌گونه مصدومیتی ناشی از زلزله به مراکز درمانی یا اورژانس شهرستان مراجعه نکرده است و وضعیت در این حوزه کاملاً عادی می‌باشد.

وی افزود: هیچ‌گونه قطعی یا کدورتی در شبکه آب شرب شهرستان گزارش نشده و آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی در شرایط مطلوب قرار دارد. به گفته جشن پرور، برق بخشی از روستاهای دهستان زالواب به دلیل اختلال موقت قطع شد که با اقدام سریع تیم‌های فنی، پس از حدود یک ساعت مجدداً وصل و شبکه به حالت عادی بازگشت.

وی اظهار کرد: به همراه بخشدار مرکزی از روستاهایی که بر اساس گزارش دهیاران دارای احتمال خسارت بودند، بازدید میدانی به عمل آمد. در این بازدیدها، تنها یک خرپشته که از زلزله سال ۱۳۹۶ آسیب دیده و ناپایدار بود، تخریب شده و خسارت جدید و قابل توجه دیگری مشاهده نشد.»

فرماندار روانسر افزود: هیچ‌گونه قطعی گاز در سطح شهرستان گزارش نشده و شبکه گازرسانی کاملاً پایدار است.

همچنین هیچ‌گونه گزارش انتظامی یا امنیتی مرتبط با زلزله دریافت نشده و آرامش کامل در شهرستان برقرار است.

به گفته وی، آزمون نهایی پایه سوم متوسطه اول با انتقال دانش‌آموزان به محل امن و با رعایت کامل ملاحظات ایمنی برگزار شد و هیچ گونه اختلالی در روند برگزاری آزمون ایجاد نشد.

فرماندار روانسرتأکید کرد: همه اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان از زمان وقوع زلزله در حالت آماده‌باش کامل بوده و پایش و ارزیابی مستمر مناطق شهری و روستایی را ادامه می‌دهند.

وی از مردم درخواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.