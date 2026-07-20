پخش زنده
امروز: -
برنامه استعدادیابی و انتخاب بازیکنان فوتبالِ زیر ۱۶ سال استان برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی، با حضور پرشور ورزشکاران در ورزشگاه تختی اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل صمد نوتاش رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل گفت: مرحله ارزیابی و انتخاب بازیکنان نخبه فوتبال استان با حضور حدود ۳۰۰ فوتبالیست و با هدف معرفی استعدادهای برتر به اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۱۶ سال برگزار شد.
وی اظهار کرد: بازیکنان حاضر در این برنامه، پیشتر در مراحل استعدادیابی شهرستانهای مختلف استان شناسایی شده بودند و در این مرحله، زیر نظر استعدادیابها و مربیان مورد ارزیابی تخصصی قرار گرفتند.
رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل افزود: این برنامه با حضور حدود ۳۰۰ فوتبالیست مستعد از نقاط مختلف استان اردبیل برگزار شد و نفرات برتر پس از جمعبندی ارزیابیها، برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال معرفی خواهند شد.
نوتاش ادامه داد: بازیکنان منتخب این مرحله، ۳۱ تیرماه برای شرکت در اردوی انتخابی تیم ملی زیر ۱۶ سال به تهران اعزام میشوند تا تواناییهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب فوتبال استان اردبیل گفت: شناسایی و حمایت از بازیکنان مستعد در شهرستانها، یکی از اولویتهای هیأت فوتبال استان است و برگزاری چنین برنامههایی میتواند زمینه شکوفایی استعدادهای بومی و حضور بازیکنان اردبیلی در ردههای مختلف تیم ملی را فراهم کند.