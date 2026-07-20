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دوومیدانیکاران استان کردستان موفق شدند در رقابتهای قهرمانی نونهالان و نوجوانان منطقه غرب که در همدان برگزار شد، با کسب چندین مدال نقره و برنز، نام این استان را در سطح منطقه مطرح کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در مسابقات دو روزه دوومیدانی منطقه غرب با حضور ۷۲ شرکتکننده از استانهای کردستان، همدان، کرمانشاه، ایلام و لرستان، ورزشکاران کردستان زیر نظر ریبوار مرادپور موفق به کسب مدال شدند.
ماردین شریفی و ارشیا مرادپور مدالهای نقره ردههای سنی خود را از آن خود کردند. سارو رضایی، لانو صلاحیان و تیم رله سویسی نیز با کسب مدال برنز، موفقیت کردستانیها را تکمیل کردند.
برترینهای این رقابتها به عنوان نماینده منطقه به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.