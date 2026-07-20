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مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از ساماندهی لباس مدارس و استفاده از فرمهای سالم و قابل استفاده سالهای گذشته خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی افزود: با توجه به شرایط موجود و به منظور عدم تحمیل هزینههای اضافی به سبد خانوار، دانشآموزان میتوانند از لباسهای سالم و قابل استفاده سالهای گذشته استفاده کنند.
وی. این طرح با محوریت «کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها»، «ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی» و «ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب» اجرایی میشود و هرگونه دریافت مبلغ مازاد بر نرخ مصوب ممنوع است.