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نخستین رویداد فرهنگی و اجتماعی بزرگداشت ( روز شهرستان باروق) با هدف شناساندن ظرفیتهای این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درمراسمی اولین رویداد فرهنگی و اجتماعی بزرگداشت روز شهرستان باروق باحضور پرشور آحاد مردم، مسئولان استانی، شهرستانی و شهرهای همجوار و میهمانی از شهرهای مختلف برگزار شد.
آیین روز شهرستان باروق که با استقبال همگان مواجه شد ، براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان به مناسبت ۲۸ تیرماه که سالروز ارتقای باروق به شهر در سال ۱۳۷۳ و همچنین ارتقای آن به شهرستان در سال ۱۴۰۰ نامگذاری شده است، برگزار شد.
این رویداد که با هدف معرفی و شناساندن ظرفیتهای شهرستان باروق در حوزههای مختلف شکل گرفته و با تشکیل دبیرخانه دائمی آن هرساله در ۲۸ تیرماه برگزار خواهد شد.
در آیین بزرگداشت روز باروق غرفههای مختلف در خصوص نمایش توانمندیهای بانوان، ظرفیتهای معدنی، صنعتی، صنایعدستی (صنعت گلیمبافی و چاقوسازی)، تولیدی و کشاورزی راهاندازی شده بود.
همچنین در این برنامه ازنشان روز باروق و نقشه شهرستان باروق که به دست بانوی کارآفرین اهل روستای گلسلیمانآباد (خدیجه سعیدپور) بافته شده بود، رونمایی شد.
برگزاری سرود توسط دختران نونهال باروقی (عاشقان ولایت)، پخش گزارش عملکرد فرمانداری، ناحیه مقاومت بسیج و شهرداری باروق و اهدای جوایز به قید قرعه برای شرکتکنندگان از بخشهای دیگر این آیین بود.