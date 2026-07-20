به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد صادقی، با اشاره به پلاک‌گذاری خودرو‌های حمل و نقل عمومی در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی، گفت: یکی از تصمیم ها در مناطق آزاد این بود که خودرو‌ها با پلاک این مناطق بتوانند تا شعاع مشخصی تردد کنند.

وی با بیان اینکه این شعاع در مناطق آزاد مختلف کشور متفاوت است، افزود: تاکنون تصمیمی برای منطقه آزاد در تهران گرفته نشده بود که به تازگی این اقدام صورت گرفته، اما در حال حاضر تنها خودرو‌های حمل و نقل عمومی با پلاک منطقه آزاد تهران مجوز تردد دارند.

صادقی با اعلام اینکه در دیگر مناطق آزاد خودرو‌های شخصی نیز تا شعاع مشخصی مجوز تردد دارند، یادآور شد: تصمیم جدید در منطقه آزاد تهران این است که خودرو‌های حمل و نقل عمومی می‌توانند با پلاک آن منطقه تا شعاع مشخصی تردد کنند و واردات آن نیز تابع قوانین منطقه آزاد است.