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اداره طلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی، برنامههای عبادی، فرهنگی و تبلیغی امروز را اعلام کرد.
رواق مبارکه حضرت نجمه خاتون (س) نیز میزبان برنامههای تبلیغی ویژه بانوان خواهد بود. در نوبت عصر از ساعت ۱۷:۴۵، قرائت زیارت عاشورا با قرائت علیرضا جاهدی، سخنرانی فاطمه تقوی و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در این رواق انجام خواهد شد.
در رواق امام خمینی (ره)، زیارت امینالله از ساعت ۱۹:۵۰ با قرائت احمد واعظی برگزار میشود. پس از آن، حجتالاسلام عبدالحمید واعظ شهیدی از ساعت ۲۰:۲۰ سخنرانی خواهد کرد و مراسم مرثیهسرایی و عزاداری نیز از ساعت ۲۱ با نوای امیر کردی و علی کارگر برگزار میشود.
در ادامه برنامههای روز دوشنبه، نشست پرسمان دینی با موضوع «شیوههای برخورد با جوانان» از ساعت ۱۷:۲۵ در صحن جمهوری اسلامی برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در این نشست پرسشهای خود را مطرح کنند.