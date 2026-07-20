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دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر طی امروز در جنوب غرب خوزستان همچنان مورد انتظار است اما از فردا، سه شنبه دما یک تا ۳ درجه در سطح استان کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آبادان؛ براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز وقوع دماهای ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است.
سپس طی فردا کاهش یک تا ۳ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود. همچنین طی امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق شمال ِغربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی و طی فردا در بخشهای غربی و جنوبِ غربی، در حد متوسط تا خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی بویژه طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز مورد انتظار است. شمال خلیج فارس تا بعد از ظهر فردا مواج است.
در شبانه روز گذشته امیدیه با ۵۱.۸ و ایذه با ۲۴.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۵۰.۲ و کمینه دمای ۳۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.