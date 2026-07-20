

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به خروجی مدل‌ها و عدم تغییر در الگوی نقشه‌ها امروز هم کماکان وقوع دمای ۴۰ درجه و بالاتر را در اغلب نقاط استان انتظار داریم.

زارعی افزود: همچنین با تقویت گرادیان فشار منطقه و تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه تا اواخر هفته به خصوص برای امروز و فردا وزش باد شدید و گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود که در مناطق مستعد در برخی ساعات باعث کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی گفت: ۱۸ ایستگاه خراسان جنوبی دمای ۴۰ وبالاتر از آن را در شبانه روز گذشته در بین ۲۸ ایستگاه ثبت دما گزارش کردند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: در این مدت وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم در مرز شرقی استان دور از انتظار نیست و هشدار سطح زرد صادر شده وکماکان اعتبار دارد و به قوت خودش باقی است.

خضری دشت بیاض و قاین به صورت مشترک با ۲۳ درجه سیلسیوس خنک‌ترین و دهسلم، بندان و طبس هم با ۴۷ درجه سیلسیوس گرم‌ترین مناطق خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۹ و ۲۷ درجه سیلسیوس ثبت شده است.