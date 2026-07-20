استاد حاج مهدی آصفی، ادیب، شاعر، گردآورنده دیوان‌های شاعران قدیمی و پیرغلام اهل‌بیت علیهم‌السلام، درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حاج مهدی آصفی، ادیب، گردآورنده دیوان شاعران قدیمی و همچنین پیرغلام امام حسین علیه‌السلام دارفانی را وداع گفت.

وی شب گذشته در شب شهادت سه‌ساله امام حسین علیه‌السلام، پس از مدت‌ها تحمل رنج ناشی از ابتلا به سرطان غدد لنفاوی، به ارباب بی‌کفنش پیوست

امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ مراسم وداع با پیکر این پیرغلام اباعبدالله در حسینیه مشایخی، واقع در خیابان ری، خیابان شهید رضوی (بیمارستان سوم شعبان) بن‌بست صادقیه برگزار می‌شود.